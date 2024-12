Mondiali: San Marino inizia a Cipro

Definito il calendario delle partite per le qualificazioni ai mondiali del 2026. San Marino esordirà in trasferta a Cipro per chiudere in Romania. Nel mezzo anche due amichevoli da definire in due finestre internazionali.

21 marzo 2025 ore 20:45

Cipro - San Marino

24 marzo 2025 ore 20:45

San Marino - Romania





7 giugno 2025 ore 15:00



Bosnia - San Marino

10 giugno ore 20:45

San Marino - Austria





6 settembre ore 20:45



San Marino - Bosnia

9 settembre: probabile amichevole





9 ottobre ore 20:45

Austria - San Marino

12 ottobre ore 15

San Marino - Cipro





15 novembre: probabile amichevole

18 novembre ore 20:45

Romania - San Marino