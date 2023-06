CONFERENCE LEAGUE Montagna: "Sutjeska squadra fortissima", Bonifazi: "Zimbru Chisinau avversario tosto" Le gare di andata sono in programma per giovedì 13 luglio, quelle di ritorno il 20 luglio.

Il ritorno in Europa del Cosmos dopo 22 anni sarà contro i montenegrini del Sutjeska, squadra vincitrice della coppa nazionale arrivata seconda solo per la differenza nello scontro diretto. Avversario di primo livello come ha sottolineato il segretario generale del Cosmos Paolo Montagna.

La dodicesima volta consecutiva de La Fiorita nelle coppe europee sarà contro i moldavi del Zimbru Chisinau, terza classificati nel campionato del proprio paese. La squadra di Montegiardino partiva come testa di serie e sogna un risultato come ha ricordato il neo team manager Luca Bonifazi.

