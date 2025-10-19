SERIE D GIRONE F Montanari: "C'è ancora molto da migliorare. Soddisfatto di come procede il progetto dei nuovi campi di Pietracuta" Ad assistere alla partita San Marino - Castelfidardo, anche il Presidente del San Marino Calcio Emiliano Montanari. Con lui abbiamo parlato degli obiettivi della squadra e anche del progetto dei nuovi campi di Pietracuta.

Emiliano Montanari, Presidente San Marino Calcio: "Un risultato che serviva al San Marino per guadagnare tre punti in classifica, serviva per guadagnare serenità da parte dei ragazzi, del gruppo, per confermare il buon lavoro che sta facendo il direttore Ferroni, appena nominato, che in poco più di otto giorni ha portato quattro punti. Fanno morale, ma il cammino è ancora lungo. Ho visto tante cose che devono essere sistemate"

Partiamo anche di qui con l'esonero del vecchio direttore sportivo Deoma e appunto l'arrivo di Ferroni.

"Ferroni è di famiglia, è una persona di fiducia che mi ha accompagnato nelle altre esperienze calcistiche sia a Siena che a Legnano e quando c'è stato bisogno sapevo di poter contare su di lui e così è stato".

Presidente, dove deve arrivare quest'anno il San Marino? Che tipo di campionato deve fare?

"Un campionato non da cardiopalma, non da ultimi posti in classifica come lo scorso anno, quindi l'obiettivo è migliorare il campionato dello scorso anno. Non si è cominciato col piede giusto, si sta migliorando, ma ripeto, il cammino è ancora lungo da quello che ho visto"

Abbiamo visto e notato il nuovo progetto di Pietracuta. Come stanno andando le cose su quella direzione?

"Lì c'è grande soddisfazione perché il progetto è terminato e ultimato. Ci sono tre campi di calcio, uno in erba naturale, due in erba sintetica, un campo da calcio, due campi da padel, piscina, campi da volley e una palazzina residenziale che ospiterà 40-60 alloggi. Quindi un gran bel progetto che sta per partire e contiamo che sia pronto entro la fine di questa stagione in modo che già dalla prossima stagione dal ritiro si farà dentro casa nostra".

Questo significa che il San Marino con la sua presidenza avrà continuità?

"Assolutamente sì"

Emiliano Montanari attraversa quale momento personale in senso generale?

"Direi molto positivo, le cose vanno molto bene e mi piacerebbe andare bene anche nel calcio. Quindi speriamo di aggiustare il tiro".

Nel video la sua intervista

