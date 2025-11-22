CAMPIONATO SAMMARINESE Montecchio e Fiorentino impraticabili: la neve riscrive gli anticipi di campionato

Montecchio e Fiorentino impraticabili: la neve riscrive gli anticipi di campionato.

La neve riscrive il programma degli anticipi del Campionato sammarinese. Impraticabili i campi di Montecchio e Fiorentino, Juvenes Dogana - Faetano è stata spostata alle 15 a Dogana, mentre Tre Penne - Murata sarà alle 18.45 a Domagnano.

Tutto regolare per le altre gare, Virtus - Tre Fiori, big match di giornata, e Pennarossa - La Fiorita, entrambe in programma ad Acquaviva, alle 15 e alle 18.15.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: