Moretti ribalta il Tre Fiori: 2-1 Libertas

La Libertas, in rimonta, trova il primo successo stagionale. E lo fa a discapito di una delle due capoliste all’inizio di quest terza giornata: il Tre Fiori di Girolomoni che passa in vantaggio con Bernardi ma subisce il pareggio tre minuti più tardi con la punizione di Ahib. In pieno recupero un altro calcio piazzato, calciato splendidamente da Diego Moretti, regala il 2-1 e i 3 punti ai ragazzi di Sperindio.

Nell’altro anticipo successo di misura per la Virtus. Ai campioni in carica basta la rete di Piscaglia a fine primo tempo per superare 1-0 la Juvenes/Dogana e salire a quota 7 in classifica.