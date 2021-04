Morte Ragini: Fsgc, "Un esempio per tutti"

La Federazione calcio ricorda Giovanni Ragini, "figura di spicco nel panorama sportivo sammarinese e soprattutto capace di coniugare i più luminosi principi dello sport con quelli ancor più nobili dell’impegno sociale, a cui Giovanni ha sempre dedicato tutti i propri sforzi e la propria passione". "Tra i soci fondatori del Comitato Sammarinese Fair Play, ex Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali, Giovanni ha anche fatto parte degli staff delle Nazionali biancoazzurre di vari sport, tra cui il calcio". La Fsgc ricorda anche il servizio reso – in qualità di fisioterapista – alla Nazionale sammarinese dei primi anni ’90: la sua umanità e la sua attenzione alle fasce più deboli della popolazione. "Un esempio per tutti".