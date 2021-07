Movimenti per Virtus, San Giovanni e Murata

Rinforzo in difesa per la Virtus, con il giovanissimo Edoardo Ermeti, classe 2001 di scuola Cesena. Nella stagione appena terminata ha militato nelle file dell’Accademia Riminicalcio in Seconda Categoria, mentre nell’annata precedente aveva giocato per Marignanese e Tropical Coriano.

Il Murata rinforza le corsie esterne con Paolo Gori e Andrea Genghini. Il primo, classe 1994, ricopre preferibilmente la fascia destra, ma può essere utilizzato anche nel ruolo di mezzala e di difensore nel 3-5-2 di mister Achille Fabbri. Genghini, invece, classe 1992, mancino, occupa il versante opposto del campo. Sono due vecchie conoscenze del tecnico Fabbri, rispettivamente a Novafeltria e al Borghi. Nella casella delle conferme da aggiungere quella del centrocampista Alex Toccaceli, Nazionale Under 21. Per chiudere la campagna acquisti la società sta lavorando per ingaggiare un secondo portiere, un centrocampista e una punta. La preparazione inizierà a Ponte Verucchio nei primi giorni di agosto.

Scatenato il San Giovanni del nuovo allenatore Marco Tognacci che piazza altri quattro nuovi colpi. Arriva in prestito dal Fiorentino il difensore sammarinese Samuele Paoloni; sempre in difesa torna in rossonero Nicola Grechi, centrale del 1989 che ha vestito la maglia del San Giovanni nel 2018-19. Preso anche Manuel Montagna, portiere che ha passato la scorsa stagione al Verucchio in Promozione. Infine a centrocampo arriva dal Tre Fiori Simone Matteoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: