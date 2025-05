Mularoni nuovo DS del Murata. Il Tre Penne pensa a Filippo Berardi e al ritorno di Badalassi

Partiamo dalle nuove certezze. Torna il sole a Murata. Dopo un periodo di annebbiamento, la società attraverso un comunicato fa chiarezza. Confermato il tecnico Michele Camillini, Marco Mularoni è il nuovo Direttore Sportivo bianconero. Sono passati poco più di 90 giorni, era il 13 febbraio scorso, dalla presentazione in grande stile al Grand Hotel di San Marino della nuova società e dalla nomina di Denis Casadei Direttore Sportivo, oggi tutto è cambiato. La Società Sportiva Murata – si legge- è pronta a scrivere una nuova pagina della sua lunga e gloriosa storia, con un progetto che prevede collaborazioni e trattative avanzate -dichiarano- con tre importanti realtà calcistiche internazionali provenienti da Italia, Francia e Spagna. Collaborazioni di spessore che verranno svelate nei dettagli durante un’apposita conferenza stampa già in fase di preparazione. Nell'occasione verranno presentati i nuovi staff, nuovi tecnici e nuove sinergie che alzeranno definitivamente – continua il comunicato -l’asticella del progetto Murata.

Trovato l'accordo tra il Fiorentino e Fabrizio Costantini. L'ex CT resterà alla guida del club rosso/blu.

Ma vediamo le altre trattative di mercato in corso. Tre Penne. Ad ora sarà ufficializzato il ritorno di Imre Badalassi in biancoazzurro. Sul taccuino del DS Bollini altri due nomi di attaccanti importanti: Lorenzo Nisi del Tropical Coriano e quello dell'attaccante della Nazionale Filippo Berardi. Dal San Marino Calcio potrebbe vestire il biancoazzurro il centrocampista Alessandro Carlini. Ha firmato il rinnovo il portiere Mattia Migani, si attende il si di Elia Benedettini. Dovrebbero lasciare il Tre Penne per trasferirsi alla Fiorita: Grandoni, Barretta, Dormi e Guidi. Potrebbe tornare al Cosmos D'Addario, e anche Luca Ceccaroli è un obiettivo del DS Castellazzi. Il Cosmos starebbe pensando al portiere Simone Venturini. Il Faetano non ha ancora annunciato il nome del nuovo tecnico. Potrebbe essere Paolo Rossi se non dovesse accettare il ruolo di vice Nicola Berardi al Tre Penne.