Murata: Achille Fabbri ha conseguito il patentino Uefa A.

Achille Fabbri, alla terza stagione alla guida del Murata, ha conseguito a Coverciano il patentino Uefa A. Il tecnico riminese potrà così allenare le squadre Primavera e tutte le formazioni del settore giovanile professionistico, le squadre di A e B femminile, quelle di C maschile e lavorare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B.

