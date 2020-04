Murata, Achille Fabbri: "Quando potremo tornare in campo sarà un bel messaggio per tutto l'ambiente"

In lotta nel Q1 per i play off c'è il Murata di Achille Fabbri. Il tecnico dei bianconeri si augura un ritorno in campo quando sarà possibile anche per dare un messaggio di positività a tutto l'ambiente. Nel video l'intervista via Skype

I più letti della settimana: