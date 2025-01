MERCATO Murata: Alberto Baldazzi arriva dalla Juvenes/Dogana

Murata: Alberto Baldazzi arriva dalla Juvenes/Dogana.

Juvenes/Dogana e Murata hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in bianconero di Alberto Baldazzi. Sammarinese classe 2001, Baldazzi gioca come centrocampista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: