MERCATO Murata: Antonello Mancini è il nuovo allenatore Rinforzi anche a centrocampo e tra i pali per i bianconeri.

Il 2026 del Murata riparte da Antonello Mancini. Il tecnico marchigiano è stato scelto per la panchina bianconera per sostituire Michele Camillini. Classe 1976, Mancini ha esperienza tra Eccellenza e Promozione, guidando anche la Vigor Senigallia. Murata che si muove anche sul mercato con gli arrivi dei centrocampisti ex Pennarossa Anxhelo Isarj ed ex Folgore Igli Gjyla. Rinforzo anche tra i pali con Francesco Sias, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria.

