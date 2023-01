Murata, Beppe Angelini si presenta: "Volevo tornare ad allenare, puntiamo sui giovani"

Colpaccio del Murata che in panchina, per la seconda metà della stagione e per le prossime, avrà Giuseppe Angelini. L'ex tecnico del Cesena vuole valorizzare i giovani in un progetto a lungo termine. Al momento i bianconeri sono all'ultimo posto in regular season con soli 6 punti, a -6 dalla posizione che vale gli spareggi play-off. L'esordio di Beppe Angelini con il Murata è fissato per domenica 8 gennaio, alle 15 contro la Libertas.

Nel video l'intervista a Giuseppe Angelini, allenatore Murata