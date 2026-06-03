Murata, Busignani: "La rosa corta non è un alibi, vogliamo vincere". Virtus, Morganti: "Abbiamo imparato qualcosa dalla Coppa"

Danilo Busignani e Matteo Morganti

Questa sera alle 21.30 - in diretta su San Marino RTV Sport - si assegna il Campionato Sammarinese di Futsal con la finalissima tra Murata e Virtus. Alla vigilia hanno parlato i due capitani, partendo da quello bianconero Danilo Busignani: "Speriamo di chiudere bene, la stagione è andata come ci aspettavamo, adesso speriamo di chiuderla nel migliore dei modi. Stiamo bene, siamo un po' corti nei cambi, abbiamo avuto parecchi infortuni, però diciamo che l'ossatura della squadra è quella che nelle ultime partite ha fatto bene, quindi non vogliamo trovare nessun tipo di appiglio. Ci aspettiamo comunque un avversario di grande livello che ce la renda dura fino alla fine. Ogni partita ha storia a sé, quindi non guardiamo cosa è stato un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, guardiamo cosa sarà in questa partita"

È toccato poi al capitano della Virtus, Matteo Morganti: "Sicuramente è una partita molto diversa dalle altre. Sicuramente un'emozione, adesso abbiamo appena concluso anche la finale di Coppa, purtroppo abbiamo perso, però abbiamo un'altra possibilità con la finale di campionato e sicuramente sono molto emozionato. Sappiamo che il Murata è una squadra fortissima, l'ha dimostrato anche in finale di Coppa, anche il risultato ha dato queste conferme, però questa sarà un'altra partita e vediamo come andrà, noi ce la metteremo tutta. Dovremo sicuramente cercare di lavorare meglio difensivamente, essere più aggressivi e quindi non concedergli il gol subito come abbiamo fatto nella partita di Coppa e quindi dovremmo cercare di essere aggressivi, cercare di conquistare la palla e non farli segnare subito".







