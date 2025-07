CAMPIONATO SAMMARINESE Murata con il -9 in classifica nel Campionato 2025/2026 La Commissione Disciplinare ha inflitto i punti di penalizzazione al club bianconero per le irregolarità legate ai tesseramenti di alcuni giocatori brasiliani. A rischio anche La Fiorita

I fatti si riferiscono alle due ultime passate stagioni. Tutto parte dalla segnalazione del presidente federale con riferimento a presunte irregolarità in materia di tesseramento di alcuni calciatori stranieri, che hanno portato a perquisizioni da parte della Gendarmeria e alle dimissioni del presidente Danilo José Cappovilla nello scorso dicembre. Il procedimento sportivo ha portato la Commissione Disciplinare a infliggere al Murata 9 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Sammarinese 2025/2026 e 5.200 euro di ammenda. La richiesta base proposta era di 21 punti.

Nella sua decisione la Commissione Disciplinare ha tenuto conto che il Murata “ha riconosciuto l’indubbia gravità delle condotte contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare alcuna contestazione”. Il nuovo campionato, che partirà il 30-31 agosto, vedrà dunque il Murata partire con il -9 in classifica. Oltre alle sanzioni per il club, sono stati inibiti: Davide Graziosi, per otto mesi, Nicola Albani per due mesi, più 1500 euro di ammenda e Lorenzo Busignani per due mesi.

L'inchiesta sulla autenticità dei certificati di residenza depositati presso la Federazione relativi ai calciatori di origine brasiliana si estenderebbe anche alla società La Fiorita, per la quale sarebbero stati richiesti dalla Procura Federale 10 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione.

