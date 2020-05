Murata, confermato Fabbri: "Sono contento di rimanere in una società storica"

Ad Achille Fabbri è bastato qualche mese sul Titano per convincere. L'ex tecnico del Novafeltria, protagonista di una brillante prima parte di campionato con il Murata, è stato confermato anche per la stagione 2020/2021.

Se si dovesse concludere il campionato sammarinese, il Murata sarebbe qualificato ai play-off grazie ai 7 punti conquistati nelle 8 partite giocate del Q1 ed anche per la straordinaria vena realizzativa di Eric Fedeli, capocannoniere con 16 reti. E proprio dal bomber bianconero e da altri giocatori in rosa vuole ripartire Fabbri per la prossima annata, sperando sia quella buona per tornare ad alzare dei trofei che in casa Murata mancano dal “triplete” del 2008 con Campionato, Coppa e Trofeo Federale.

Nonostante la grande mole di partite da giocare il prossimo anno, Fabbri non vede l'ora di confrontarsi con il nuovo format del campionato sammarinese: il girone unico.

Nel video l'intervista ad Achille Fabbri, allenatore Murata.