CAMPIONATO SAMMARINESE Murata – Cosmos 3-0. Triplo Fabbri e bianconeri ai play off L'esterno offensivo Filippo Fabbri fa tripletta si porta a casa il pallone e trascina la sua squadra ai play off

Di scontato nel calcio non c'è nulla compresa la vittoria del Murata contro il fanalino di coda Cosmos. I giallo/verdi dovranno rivedere programmi e interpreti il prossimo anno per evitare un'altra stagione come quella appena terminata con i soli 4 punti e desolante ultimo posto in classifica. Bene il Murata che centra l'obiettivo minimo stagionale qualificandosi per i play dopo aver superato diverse vicissitudini. Tanti i giocatori colpiti dal covid e soprattutto la rinuncia forzata per diverso tempo, causa infortunio, del bomber dello scorso anno Erik Fedeli. Per lui tre gol in questa regoular season.

La partita ha visto prevalere i bianconeri di Achille Fabbri capaci di accelerare nella ripresa dopo un primo tempo più equilibrato. E' stato il Filippo Fabbri Day. Il giovane attaccante esterno ha sbloccato la partita dopo una manciata di minuti del secondo tempo. Aperta la scatola il Murata ha gestito senza troppi patemi, raddoppiando al minuto 68 e di fatto chiudendo l'incontro ancora con Filippo Fabbri. Il Cosmos poteva riaprirla con la conclusione di Mema, per lui solo esterno della rete. E nel recupero il tris anche troppo pesante nei confronti della squadra dell' ex attaccante da Champions del Murata Christian Protti, sempre ad opera di Filippo Fabbri. 5 reti in totale per il giovane esterno offensivo. Per lui Hat -Trick e pallone a casa, e il Murata va dentro la griglia e proverà ad essere la cosi detta mina vagante dei play off.

A Domagnano, Murata batte Cosmos 3-0

