MERCATO Murata, dal Domagnano arriva Cangini Saluta i bianconeri il portiere Denis Broccoli che passa al Faetano

Nuovo rinforzo per il Murata dell'allenatore Achille Fabbri che ha annunciato l'arrivo dell'ex centrocampista del Domagnano Alessio Cangini. Nella scorsa stagione Cangini ha segnato 3 reti in Campionato con la maglia giallorossa. Nel corso della sua carriera Cangini ha vinto due campionati con il Forlì, portando fino alla C2; sul Titano oltre al Domagnano, per il centrocampista un'esperienza anche con la maglia de La Fiorita. Saluta il Murata il secondo portiere Denis Broccoli, che passa al Faetano.

