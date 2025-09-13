CAMPIONATO SAMMARINESE Murata e Cailungo, un punto a testa: è 1-1 Segnano due nuovi acquisti, Bua per i rossoverdi e Labas per i bianconeri. Decisivi i portieri Gallinetta e Leardini

Cailungo e Murata muovono la classifica, anche se non quanto avrebbero voluto. Nella seconda giornata del Campionato sammarinese, le due squadre pareggiano per 1-1 e trovano entrambe il primo punto della stagione. È stata una gara dai due volti, frizzante e con diverse occasioni nel primo quarto, soprattutto per il Cailungo, avara di emozioni dal 25' al 65' e poi di nuovo scoppiettante, riaccesa dalla fiammata improvvisa di Antonio Bua, nuovo attaccante dei rossoverdi. A rispondergli è stato Jules Labas, capitalizzando una delle rare verticalizzazioni del Murata.

Nel primo tempo si è visto un Cailungo che vuole crescere e proporre un calcio ragionato. Ben si è mosso Bua, che si è presentato più volte di fronte al decisivo portiere Leardini, uno dei tantissimi acquisti del Murata. Dall'altro lato, i bianconeri hanno bisogno di tempo per costruire l'alchimia di squadra e lavorare sulla fase offensiva, perché la difficoltà di entrare in area con azioni corali ancora c'è.

Nella ripresa, dopo 20 minuti di noia, la gara si sblocca grazie a Bua. Su un possesso apparentemente tranquillo, De Biagi serve un retropassaggio di testa corto, che l'attaccante intercetta, scavalcando Lerardini per l'1-0. È lo schiaffo che serve al Murata per svegliarsi. Alla mezzora c'è un'occasione clamorosa per parte: prima i bianconeri arrivano davanti a Gallinetta con Kashari, che scaglia un diagonale basso respinto dal portiere, poi i rossoverdi ribaltano rapidamente il fronte e Leardini sfodera altre due parate salva-risultato, la prima su Radici, la seconda sull'arrivo a rimorchio di Bua.

Al 36', ecco il pareggio del Murata. Una lancio da centrocampo spiove sulla testa di Salemme, che si libera e gira per Labas, bravissimo ad agganciare d'esterno e a fulminare Gallinetta nell'area piccola. Da qui in poi la partita s'accende ulteriormente e per alcuni minuti s'incattivisce anche, ma l'unica altra occasione la produce Socciarelli, con un tiro dal limite parato in due tempi da Gallinetta. Finisce così 1-1, il Murata cancella il primo dei nove punti di penalità ricevuti in estate, il Calungo cancella lo zero dalla propria classifica.

