FUTSAL Murata e Pennarossa si giocheranno lo scudetto, nel remake della finale di coppa Le due migliori squadre della stagione si qualificano per l'ultimo atto. E cambia l'orario della partita: le 21 del 4 giugno

Saranno Murata e Pennarossa a giocarsi la vittoria del Campionato sammarinese di futsal. I playoff hanno rispettato i pronostici, promuovendo in finale le due migliori squadre della stagione, anche se con percorsi diversi. Il Murata, già vincitore della Titano Futsal cup proprio contro il club di Chiesanuova, ha rifilato 12 goal in due partite alla Virtus, battuta 6-0 e 6-2. Il Pennarossa è andato avanti grazie alla miglior posizione in regluar season, dopo un doppio pareggio per 2-2 contro La Fiorita.

La finale, inizialmente prevista alle 21.45 del 4 giugno, è stata anticipata alle 21 dello stesso giorno e si giocherà al Multieventi. Martedì 3, alle 21, nella palestra di Acquaviva si disputerà la finale 3°-4° posto tra Virtus e La Fiorita.

