CAMPIONATO SAMMARINESE Murata: esonerato Roberto Sarti La squadra bianconera occupa l'ultimo posto dopo 13 giornate di campionato

Murata: esonerato Roberto Sarti.

Il Murata ha esonerato il tecnico Roberto Sarti. La decisione è stata presa lunedì sera dal direttivo seppur a malincuore dopo lunga riflessione alla luce del lungo momento negativo della squadra che ricopre in solitudine l’ultima posizione della classifica con soli sei punti. Il club ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali. Il nome del nuovo tecnico sarà comunicato nei prossimi giorni. Nello stesso tempo il Murata annuncia il primo rinforzo del mercato di gennaio: si tratta di Jacopo Semprini, centrocampista classe 2002, cresciuto nel Rimini Calcio e poi con esperienze importanti nella Primavera della Spal, in serie D con Cattolica e Carpi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: