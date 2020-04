CAMPIONATO Murata, Fabbri: "Tornare in campo per la gioia dell'ambiente sammarinese, colpito dal livello del campionato" Il tecnico bianconero auspica un ritorno in campo, quando ci saranno nuovamente le condizioni per poterlo fare. Al momento il Murata sarebbe ai play-off con il bomber Eric Fedeli capocannoniere del campionato.

In questo momento, il Murata sarebbe ai play-off dal Q1. Un grande risultato per una delle squadre storiche del calcio sammarinese che, dopo qualche appannamento di troppo, sembra nuovamente aver trovato la quadra. Poi l'emergenza sanitaria che ferma tutto e tutti, ma la speranza di tornare presto in campo rimane.

Murata, dunque, in quarantena con i giocatori che continuano a tenersi in allenamento direttamente da casa. Per Achille Fabbri, tecnico dei bianconeri, è la prima esperienza in Repubblica da allenatore. L'ex Novafeltria è rimasto piacevolmente colpito dal livello del campionato.

Nel servizio l'intervista ad Achille Fabbri, allenatore Murata.

I più letti della settimana: