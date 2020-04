CAMPIONATO Murata, Fedeli: "Stavamo facendo bene, peccato per lo stop" L'attaccante del Murata è il capocannoniere del campionato sammarinese con 16 centri in 15 partite. "Ho fatto molti gol, il merito è anche della squadra" - ha affermato Fedeli - "l'obiettivo è giocare una partita nelle coppe europee".

Sedici centri in quindici partite giocate, un gol ogni 84 minuti. La media di Eric Fedeli con la maglia del Murata è da vero e proprio "top player" anche se il merito, come dice il capocannoniere del campionato sammarinese, non è solo suo. Attualmente i bianconeri sarebbero ai play-off dal Q1 ed uno degli obiettivi più ambiti dai calciatori – ovviamente, anche per Fedeli - è quella di giocare un match nella competizioni europee, Champions o Europa League che sia.

La ripresa del calcio giocato a San Marino è più incerta che mai. L'attaccante bianconero, così come i suoi compagni di squadra, sperano di ripartire al più presto. La salute, comunque, viene prima di qualunque altra cosa.

Nel servizio l'intervista a Eric Fedeli, attaccante Murata.

