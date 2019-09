Murata-Folgore verso lo 0-3 a tavolino

La partita terminata con il risultato di 1-1 sarà probabilmente trasformata in 0-3 a tavolino in favore della squadra di Falciano. Il Murata ha schierato un giocatore squalificato, si tratta di Davide Pasolini che doveva scontare una giornata di squalifica, ottenuta per somma di ammonizioni maturata dopo la partita dei play off del 18 maggio 2018. Nell'occasione il giocatore vestiva la maglia del Tre Fiori, nella gara persa 3-1 proprio contro la Folgore. Il comunicato ufficiale numero 60 del 22 maggio 2018 riporta la squalifica del giocatore, che nella stagione successiva non aveva giocato nel Campionato Sammarinese, di fatto non scontando ancora la squalifica. La Folgore ha presentato il ricorso.