Murata Futsal, Albani: "Stagione da ricordare. Ora una squadra diversa ma comunque competitiva"

Al nostro microfono tutta la soddisfazione del team manager bianconero Nicola Albani

Si è chiusa una stagione da record per il Murata Futsal, culminata con il "triplete": Supercoppa, Titano Futsal Cup e Campionato Sammarinese. Al nostro microfono tutta la soddisfazione del team manager bianconero Nicola Albani: "Meglio di così non potevamo chiedere, questi erano i nostri obiettivi e li abbiamo centrati. C'è grande emozione, perché comunque ripetersi non è mai facile, soprattutto nelle finali"

Tra l'altro è stata una finale molto combattuta con la Virtus che ha battagliato fino all'ultimo... "Tantissimi complimenti alla Virtus, tantissimi complimenti a Michelotti perché veramente ha fatto un lavoro eccezionale e sapevamo che comunque hanno giocatori importanti anche loro. Poi venivamo sempre dal fatto che noi avevamo sempre vinto, avevamo sempre fatto gol, non li avevamo mai subiti, quindi c'era anche questo fattore qui. Sono stati veramente bravi, è stata una finale veramente emozionante"

Oltre al successo in campionato ovviamente si riaprono le porte della Futsal Champions League, da dirigente quali sono le emozioni di tornare in Europa? "Io non ho dormito ancora, sono già al lavoro appunto per cercare di fare il meglio possibile adesso sia com Team Manager che come direttore sportivo. Quindi c'è tanto da lavorare ma con grande carica perché non può essere altrimenti, queste cose vengono in automatico"

Voci parlano della chiusura di un ciclo, se ne può aprire però subito un altro? "Allora sì, se ne può aprire un altro, non è facile perché a San Marino sappiamo che il bacino dei giocatori è limitato e quindi bisogna fare un lavoro, secondo me, intelligente, cercare di lavorare con i giovani. Come tutte le cose belle che nascono hanno sempre una fine. Adesso si inizierà nuovamente con una cosa un po' più tranquilla però competitiva"









