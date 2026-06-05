TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Murata Futsal, Albani: "Stagione da ricordare. Ora una squadra diversa ma comunque competitiva"

5 giu 2026
Al nostro microfono tutta la soddisfazione del team manager bianconero Nicola AlbaniAl nostro microfono tutta la soddisfazione del team manager bianconero Nicola Albani
Al nostro microfono tutta la soddisfazione del team manager bianconero Nicola Albani

Si è chiusa una stagione da record per il Murata Futsal, culminata con il "triplete": Supercoppa, Titano Futsal Cup e Campionato Sammarinese. Al nostro microfono tutta la soddisfazione del team manager bianconero Nicola Albani: "Meglio di così non potevamo chiedere, questi erano i nostri obiettivi e li abbiamo centrati. C'è grande emozione, perché comunque ripetersi non è mai facile, soprattutto nelle finali"

Tra l'altro è stata una finale molto combattuta con la Virtus che ha battagliato fino all'ultimo... "Tantissimi complimenti alla Virtus, tantissimi complimenti a Michelotti perché veramente ha fatto un lavoro eccezionale e sapevamo che comunque hanno giocatori importanti anche loro. Poi venivamo sempre dal fatto che noi avevamo sempre vinto, avevamo sempre fatto gol, non li avevamo mai subiti, quindi c'era anche questo fattore qui. Sono stati veramente bravi, è stata una finale veramente emozionante"

Oltre al successo in campionato ovviamente si riaprono le porte della Futsal Champions League, da dirigente quali sono le emozioni di tornare in Europa? "Io non ho dormito ancora, sono già al lavoro appunto per cercare di fare il meglio possibile adesso sia com Team Manager che come direttore sportivo. Quindi c'è tanto da lavorare ma con grande carica perché non può essere altrimenti, queste cose vengono in automatico"

Voci parlano della chiusura di un ciclo, se ne può aprire però subito un altro? "Allora sì, se ne può aprire un altro, non è facile perché a San Marino sappiamo che il bacino dei giocatori è limitato e quindi bisogna fare un lavoro, secondo me, intelligente, cercare di lavorare con i giovani. Come tutte le cose belle che nascono hanno sempre una fine. Adesso si inizierà nuovamente con una cosa un po' più tranquilla però competitiva"





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.