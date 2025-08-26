Murata Futsal, Bugli: "Vogliamo portare alta la bandiera di San Marino. La squadra è forte"

Al seguito del Murata Futsal in Macedonia del Nord per la Futsal Champions League, anche il presidente bianconero Lorenzo Bugli: "È un grande onore essere qui in Macedonia, a Skopje, proprio per disputare al meglio questa grande sfida che ci vede protagonisti dopo sette anni. Cercheremo di dare il massimo per tenere alto lo stendardo del Murata ma soprattutto la bandiera di San Marino in una competizione dove abbiamo dato tutto a livello calcistico, Coppa e Campionato e abbiamo rafforzato la nostra rosa proprio per arrivare qui al top e cercheremo di mettere il massimo"

Lo scorso anno il Fiorentino ha stupito vincendo la prima partita per un club di San Marino in Champions League, questo può essere da stimolo per questa settimana che vi attende? "È un grande stimolo, molti giocatori del Fiorentino li abbiamo qui oggi, allora sono del Murata ufficialmente, cercheremo di fare lo stesso e fare anche qualcosa in più, ecco perché abbiamo investito tanto proprio anche nei prestiti"

E' stata costruita una rosa importante, come dicevamo, perché ci sono i giocatori protagonisti della cavalcata lo scorso anno ma anche prestiti che faranno la differenza, almeno questo ci si augura... "Prestiti importanti, abbiamo un secondo portiere come Gianluca Geri, Maiani dal Pennarossa e poi abbiamo anche il grande aiuto di Jamicic che conoscete benissimo dalla Serie A2, che viene qui proprio per darci un grande supporto per alzare alta la bandiera di San Marino e del Murata".







