FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Murata Futsal, Busignani: "Pensare a questo risultato era impensabile". Moretti: "Settimana da ricordare"

Il capitano del Murata Futsal Danilo Busignani è soddisfatto della settimana in Macedonia del Nord, con i bianconeri che hanno chiuso al secondo posto il girone preliminare: "Prima dalla partenza pensare a sei punti, secondi nel girone, era qualcosa di impossibile quasi pensarci. Abbiamo reso l'impossibile possibile. Il passaggio del turno, non so neanche come definirlo, però è giusto così, va bene così"

Tu che l'hai vissuto dal principio, la crescita del futsal sammarinese, arrivare a questo punto vuol dire che si è fatto un bel passo in avanti... "Era quasi impensabile pensare dove eravamo partiti sette o otto anni fa, arrivare adesso a quasi essere abbastanza rammaricati, perché comunque abbiamo visto tutti che la sconfitta per 1-0 è stata quasi immeritata. È stata una crescita esponenziale, a partire dalla nazionale, dai club, i club che ci credono, la Nazionale che comunque ha dato quel punto di partenza. È stato qualcosa di indescrivibile, voglio dedicare questa trasferta a mia moglie e alla mia famiglia, che ormai sono più dentro i parquet che a casa, quindi se lo meritano un sacco"

Contro l'Encamp è andato a segno anche Matteo Moretti: "Il gol fa sempre piacere, ma ovviamente quello a cui bisogna guardare è il grande sforzo, il grande lavoro di squadra. È stata una settimana incredibile, grande sforzo dei ragazzi la prima giornata, che ovviamente non eravamo in campo io e Danilo. Sono stati bravissimi, peccato per il secondo giorno, a questo punto che poteva farci vivere il sogno fino in fondo, però va benissimo così. La terza partita, come ha detto giustamente Mattia ieri, dove dovevamo solo guardare a noi, non pensare troppo a quello che poteva essere o non poteva essere. Abbiamo fatto bene, perché siamo partiti fortissimo e il risultato direi che dice tutto, quindi è andato molto bene"

Manca la qualificazione però sono comunque numeri da record, vi aspettavate di vincere addirittura 6-2 una partita in Europa? "Assolutamente no, diciamo che noi siamo partiti già col progetto Murata, forte da subito, con quest'idea, con l'idea di fare bene anche in Champions. Non pensavamo ovviamente potesse arrivare un risultato di questo tipo, siamo stati molto bravi noi a crederci, a dare tutto e quindi adesso festeggiamo".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: