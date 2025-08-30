Murata Futsal-Encamp, Spada: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile"

La qualificazione è sfumata sul più bello ma resta comunque un cammino da record, come testimoniato dal tecnico bianconero Massimiliano Spada: "Chiudere questa avventura in Champions con due vittorie, specialmente l'ultima partita 6-2, che penso sia uno dei migliori risultati che abbia fatto una squadra di San Marino in queste competizioni, non posso che fare i complimenti alla mia squadra. Sono stati bravissimi, ci siamo impegnati a fondo tutte e tre le partite. Ti viene sempre quel rammarico della seconda partita, un po' per sfortuna, un po' anche per bravura degli avversari, per poco non l'abbiamo comunque portata a casa. Sono soddisfattissimo di questa esperienza"

E' la dimostrazione che nonostante tutto San Marino nel futsal ci sta alla grande, anche con squadre magari più attrezzate... "Sicuramente abbiamo dimostrato, grazie al movimento sammarinese, che è in continua crescita, grazie alla Nazionale, grazie al lavoro che fa la Nazionale. Lo stesso viene trasmesso al campionato sammarinese. Questo deve essere un motivo di orgoglio per tutto il movimento, senza essere di parte. Comunque stiamo arrivando a livelli molto buoni"







