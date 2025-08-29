FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Murata Futsal-Forca: il rammarico di Busignani ed Ercolani

Rientrato dopo la squalifica della prima partita, Danilo Busignani analizza il risultato: "Post-partita si rosica abbastanza, le occasioni le abbiamo avute, il loro portiere è stato bravo, abbiamo pressato anche gli ultimi 5 minuti, abbiamo visto che eravamo alla portata. Ci dispiace parecchio, siamo stati puniti bravi loro, abbiamo avuto anche molte occasioni, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo in questo torneo. Adesso ci tocca sperare nella terza perché ancora niente è perduto".

La testimonianza di un Murata che ha raggiunto una caratura importante a livello internazionale sono i fischi di paura del palazzetto alla fine, siete cresciuti molto... "Questo è quasi strano, abbiamo giocato con il portiere di movimento anche bene, abbiamo mosso bene la palla. I fischi di paura del tifo di casa ti fa capire che comunque incominciamo ad essere rispettati nonostante siamo un piccolo paese"

Tra i protagonisti anche il pivot Andrea Ercolani: "Io penso che il pareggio fosse meritato, diciamo che abbiamo creato molte occasioni, andiamo via con un po' di rammarico anche per le occasioni che abbiamo avuto, i pali, le traverse. Purtroppo resta il rammarico di questo 1-0, però c'è la prova di quanto il movimento comunque stia crescendo contro una forza di casa come quella macedone. Finire la partita solo 1-0 con tanti tentativi all'attivo è motivo di orgoglio"

C'è rammarico ma c'è anche orgoglio e c'è soprattutto un'ultima partita da provare a vincere e sperare... "Certo, quella contro Andorra sono altri tre punti da portare a casa per poi sperare nel risultato dello Yerevan contro la squadra macedone. Diciamo che la speranza è l'ultima a morire e noi ci proviamo fino alla fine"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: