Murata Futsal, il post partita di Screti e Molinas

Il tecnico del Murata Futsal Marco Screti commenta il ko per 11-1 contro il Drenica nella seconda giornata del girone preliminare di Champions League: "Il livello è molto alto, noi siamo molto inferiori a loro. Siamo una squadra giovane, l'abbiamo detto dall'inizio. È un gruppo che si è formato in 20 giorni. È chiaro che io guardo molto l'approccio alle partite, la tenuta, poi a un certo punto il livello tecnico prende il sopravvento. Le forze vengono a mancare, viene a mancare la lucidità. Gli altri praticamente vengono fuori con un livello tecnico nettamente superiore e c'è poco da fare. Il gruppo per il momento è un gruppo fantastico, è pieno di giovani. La puoi pagare sul fattore esperienza, sul fattore tecnico, ma sulla voglia, la grinta e l'unione di gruppo, su quello sono convinto che lo tireremo fuori in tutte le partite".

"Loro hanno un livello molto alto, è la verità - aggiunge il laterale Enzo Molinas - siamo arrivati sapendo questo. È una squadra nuova, ci conosciamo poco, ma dentro il campo abbiamo lasciato quasi tutto ciò che abbiamo provato in allenamento. Ma è così, abbiamo fatto quasi tutto ciò che possiamo. Ma loro sono forti. Il gol? segnare un gol è bene, ma andiamo piano piano. Meglio per me giocare in squadra, fare tutto il meglio che possiamo fare. Dopo il gol deve arrivare, in qualche maniera deve arrivare".







