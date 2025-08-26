FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Murata Futsal in Macedonia del Nord: al via la Champions League del calcio a 5 Il Murata Futsal è arrivato a Skopje in tarda serata. Mercoledi la prima sfida del girone preliminare di Champions League contro gli armeni dello Yerevan.

È quasi notte fonda quando Skopje accoglie l’arrivo del Murata Futsal, che torna ad assaporare le emozioni di una settimana europea a distanza di sette anni dall’ultima volta. I bianconeri tornano in Champions League, con la voglia e il coraggio di stupire. Perché ci sono tanti giocatori abituati a questo tipo di esperienze, perché negli ultimi anni il futsal sammarinese ha fatto passi da gigante. E il Murata, al momento, ne è la massima espressione. I ragazzi del tecnico Massimiliano Spada hanno cannibalizzato la scorsa stagione, ottenendo numeri da record e alzando in serie Titano Futsal Cup e soprattutto il campionato, spalancandosi le porte dell’Europa che conta. L’avventura inizia dalla Macedonia del Nord con un mini-girone preliminare che vedrà il Murata affrontare - in questo ordine - gli armeni dello Yerevan, i padroni di casa del Forca e gli andorrani dell’Encamp. Ad arricchire un gruppo - che già di talento ne ha da vendere - l’esperienza e la classe di Antonio Jamicic, che per anni ha calcato parquet importanti. Un giocatore della Serie A2 Élite italiana a servizio di un Murata pronto ad incantare.

"Non è l'esordio, dieci anni fa ho già fatto la Champions League, però dopo anni di sacrifici sicuramente adesso è molto più bello e stimolante" - afferma Jamicic - "Difficile dire in questo momento cosa mi aspetto, sicuramente il percorso che facciamo determina l'obiettivo che sarà alla fine. Sicuramente la prima partita sarà difficile perché siamo con due assenze importanti e sicuramente quella partita ci dice molto. Con il gruppo mi sto trovando molto bene. Ringrazio la società per avermi scelto per fare questa bellissima esperienza. Sicuramente mi impegno per aiutare ragazzi che sicuramente hanno qualità perché l'anno scorso sono stati bravi a vincere un campionato".

Guarda anche l'intervista del Presidente Lorenzo Bugli.

