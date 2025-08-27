Murata Futsal: le parole di Jamicic e Mattioli

Protagonista assoluto del primo successo del Murata in Europa il laterale croato Antonio Jamicic: "Le emozioni sono veramente forti. Non mi aspettavo sinceramente di fare una partita così concentrata tutti insieme. Devo solo dire grazie ai ragazzi perché sono stati oggi veramente molto bravi. Hanno giocato tutti insieme, uno per l'altro. Ci siamo sempre buttati in mezzo se c'era bisogno e innanzitutto devo dire che il nostro portiere oggi è stato veramente devastante"

Tu sei abituato a giocare partite importanti però qua in Champions League con una tripletta vale qualcosa in più? "Sinceramente non mi ricordo se ho giocato una partita più importante di questa. Sono tutte importanti ma oggi veramente - lo si vede anche dal palazzetto - è veramente la competizione forse più importante che esiste. Quindi basta dire quello"

Capitano di giornata e fondamentale nella vittoria contro lo Yerevan, Alex Mattioli: "Meglio di così, non me l'aspettavo sinceramente. È stata una partita fantastica da parte di tutti. Sono veramente contento, è stata un'emozione fantastica e abbiamo giocato davvero bene, gli avversari molto molto bravi ma noi abbiamo tenuto duro e abbiamo raccolto quello che abbiamo raccolto"

Una partita da squadra vera, soprattutto in difesa avete concesso poco o niente ad una squadra forte... "Non abbiamo concesso niente, veramente molto solidi, molto compatti proprio da squadra e poi oggi mancavano anche due pedine molto importanti che sono Danilo e Matteo e anche senza di loro siamo riusciti a fare veramente un gran risultato".







