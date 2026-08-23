Murata Futsal, Mattioli: "Non è una vacanza, servirà per l'esperienza"

A capitanare il Murata Futsal in Champions League sarà Alex Mattioli, unico superstite della rosa della scorsa stagione: "Abbiamo creato una squadra di giovani, di gente positiva, ambiziosa e la regola numero uno è disciplina. Quello che stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi è fare al massimo delle nostre condizioni per questa settimana. Quest'anno diciamo che ho diverse figure, oltre che come giocatore, capitano, chi ne ha più ne metta. E ho tanto piacere, sono molto orgoglioso di essere in queste vesti.

Però la prima per me rimane sempre essere giocatore, diciamo, ancora. In Champions League i nostri obiettivi sono quelli di prenderla come esperienza, di fare il massimo delle nostre capacità. Non abbiamo aspettative, perché dopo l'anno scorso, diciamo che meglio dell'anno scorso, è difficile farlo. Però ho trasmesso ai ragazzi che non è una vacanza, ma è di cercare di prendere l'esperienza più possibile e di fare al meglio per quello che possiamo fare. Delle tre avversarie quella più affrontabile sarà sicuramente quella dell'ultima giornata, il Sakarya Karasu, perché è un po' più alla nostra portata. Però devi tener conto che noi arriviamo sempre, dopo due partite, che sono un Armageddon per noi.

Quindi la nostra forza e la sfida è di arrivare bene, lucidi e cercare di portare a casa anche solamente un punto. Per noi sarebbe fantastico. In campionato sono molto positivo e sono convinto che potremo dire la nostra, perché abbiamo gente che può fare il caso nostro e dare filo da torce alle altre squadre. Ho visto che sono arricchite tutte, quindi sarà un bellissimo campionato equilibrato e non vedo l'ora di iniziare".







