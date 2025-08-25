Murata Futsal, Nicola Albani: "Partiamo con l'obiettivo di fare bene"

È iniziata l'avventura europeea del Murata Futsal, la squadra campione di San Marino difenderà i colori del Titano nel mini-girone di qualificazione alla UEFA Futsal Champions League in Macedonia del Nord. La squadra allestita dall'ex giocatore Nicola Albani, è pronta per questo impegno:

"Sono in un'altra veste, - sottolinea Nicola Albani - peccato perché queste sono partite emozionanti, trasferte emozionanti, era bello forse farla ancora da giocatore, però era stata fatta questa la scelta e quindi adesso ho lavorato, appena finito la finale di campionato, per allestire al meglio questa squadra per partecipare a questi preliminari di Champions League".

Avendola vissuta da calciatore, che consiglio ti senti di dare per questa settimana?

"I ragazzi sono pronti, hanno lavorato molto bene, abbiamo inserito anche i giocatori di livello, soprattutto i Jamicic, che ci daranno una grande mano e quindi devono prendere esempio da questi professionisti, anche nel nostro piccolo, per alzare questo livello. In più devono sicuramente seguire le scelte del mister e i ragazzi sono pronti, daremo il massimo".

Ci sono queste tre partite, qual è l'obiettivo alla partenza?

"Noi cercheremo di rappresentare al meglio sia Murata ma soprattutto anche San Marino per il movimento, quindi cercheremo di portare a casa dei risultati positivi, andiamo per giocarci, andiamo per fare il massimo. Non andiamo per partecipare, questo è importante".







