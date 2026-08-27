Murata futsal, riposo prima del Sakarya. Mattioli: "È la nostra finale, puntiamo sulle ripartenze"

Recuperare a livello fisico e morale, questo l'obbligo del Murata alla vigilia dell'ultima del girone preliminare di Futsal Champions League, l'unica che, sulla carta, possa dare soddisfazioni.

Ujpest e Drenica erano fuori portata e si sapeva, ma 11-2 e 11-1, tra l'altro in questa sequenza, sono passivi duri da mandare giù. In particolare quello coi kosovari, considerando che per quasi metà tempo si era in parità e le premesse per l'imbarcata sembravano non esserci. "Diciamo che affrontare due partite di questo tipo, a questa intensità, non è facile per nessuno - spiega Alex Mattioli, capitano della squadra - né per chi lo fa da sempre, né per chi è arrivato da poco. Stiamo arrivando un po' acciaccati, stanchi, perché comunque c'è da correre. Ovviamente anche per il possesso della palla: essendo che ce l'hanno più spesso loro, a correre dietro si fa più fatica. Oggi recuperiamo le energie e domani c'è la nostra finale, perché comunque ce la possiamo giocare. Credo fermamente che io e i miei compagni domani possiamo dire la nostra".

Oggi niente allenamento, quindi riposo e palestra. Anche perché le due partite in fila hanno lasciato strascichi fisici, molti sono acciaccati e saranno valutati a ridosso della sfida ai turchi del Sakarya Karasu. Confermatasi unica avversaria avvicinabile, avendo perso le prime due 6-0 e 13-0. Nessun gol segnato sin qui, a fronte dei due - di gran qualità - e mezzo -leggi autogol provocato - del capitano del Murata, Mattioli. Unico dei suoi a segno e alla prima doppietta in Champions.

"Sì, diciamo due gol e mezzo - prosegue Mattioli - ieri hanno assegnato l'autogol e va bene così. Sono veramente contento, personalmente, della doppietta del giorno precedente. Loro arrivano come noi un po' rimaneggiati, perché ho visto che è una rosa abbastanza corta e sono giocatori che non sono predisposti al sacrificio, quindi si buttano in avanti e provano a fare il loro gioco, che al momento non ha pagato. Loro non hanno segnato nessun gol, noi siamo a tre, quindi quello ci fa sperare positivamente. Per domani vediamo di prepararla al meglio, perché credo che possiamo dire la nostra e fare bene. Noi dobbiamo rimanere chiusi, cercare di coprire il centro, perché vedo che le difficoltà noi nascono dal centro, palla al pivot, e cercare di sfruttare la nostra arma, che è il contropiede, visto che abbiamo giocatori di qualità e di velocità, e lavorare su quello. Quindi recuperare la palla, andare in contropiede e cercare di essere efficaci da quel lato lì".









