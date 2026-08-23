Murata Futsal, Screti: "Champions sarà acceleratore in vista del campionato, lì daremo fastidio a tante"

Tra le tante novità del Murata Futsal c'è il tecnico Marco Screti, che debutterà direttamente in Champions con una rosa rinnovata praticamente in toto rispetto allo scorso campionato: "Il livello tecnico è rimasto invariato, perché alla fine forse abbiamo perso dei giocatori molto importanti sicuramente, ma abbiamo compensato con altri che a livello tecnico comunque possono dire la loro. Forse a livello tattico devono imparare tanto, ma a livello tecnico siamo molto fiduciosi che siano sul pezzo. Credo che la Champions sarà un acceleratore per il gruppo per affrontare anche il campionato sanmarinese. Per quanto riguarda le squadre favorite c'è sicuramente il Pennarossa, visto che Protti e Busignani sono andati a rinforzarli, quindi per me loro sono i primi favoriti. Sicuramente La Fiorita, ha preso dalla Virtus dei giocatori, secondo me anche loro diranno la loro. C'è la Libertas, c'è il Tre Penne. Io credo che quest'anno sia un campionato molto equilibrato. Credo che ce la possiamo giocare con tutte, quindi non so se lotteremo per vincere, ma sicuramente daremo fastidio a tante".







