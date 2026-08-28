Murata Futsal, Screti: "Ci credevamo, pagate assenze e confusione". Gasperoni: "Fiero di me e della squadra"

Le interviste a Marco Screti e a Nicola Gasperoni

Per il tecnico del Murata Futsal, Marco Screti, c'è delusione per il ko per 6-5 in rimonta col Sakarya Karasu, resta però la fiducia nel gruppo: "Noi eravamo convinti di portarla a casa, al netto delle assenze che poi alla fine però abbiamo pagato perché Cesarini, Andolina e Severi non erano per niente a disposizione. Quindi diciamo che già eravamo acciaccati e stanchi, diciamo che purtroppo metà del del secondo tempo abbiamo un po' patito sia sul fattore atletico che sul fattore mentale. Erano stanchi, erano andati un po' in confusione, ci siamo un po' disuniti e abbiamo preso dei gol che non belli, ed è un peccato davvero. Io non ho dubbi sul fattore gruppo, sul fattore squadra, su quello che mi possono dare in campo perché è un bel gruppo quindi io sono straconvinto che in campionato diremo diremo la nostra".

Si è fatto un bel regalo invece il laterale Nicola Gasperoni, 17 anni ieri e oggi a segno in Futsal Champions League: "Sicuramente una grandissima emozione e sono molto fiero di me stesso, di aver segnato in questa partita importante, anche se è arrivata la sconfitta. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo, solo che dal secondo tempo è arrivato un po' il nervosismo, un po' di pressione mentale direi, soprattutto perché non avevamo molti cambi, i giocatori in campo, i titolari tra virgolette, erano molto stanchi. Sicuramente credevamo tutti di poterla vincere, soprattutto anche perché all'inizio eravamo andati in vantaggio per due volte. Mi dispiace per questa sconfitta però sono molto fiero di me e della mia squadra".







