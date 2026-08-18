FUTSAL Murata Futsal, Screti è il nuovo tecnico Viene dal Fiorentino e comincerà la sua avventura coi bianconeri col girone del turno preliminare di Champions League della prossima settimana.

Murata Futsal, Screti è il nuovo tecnico.

Marco Screti è il nuovo tecnico del Murata Futsal campione di San Marino. Reduce dall'esperienza alla guida del Fiorentino, Screti ha iniziato ad allenare nel Rimini, dove aveva militato da giocatore. La sua avventura sulla panchina dei bianconeri avrà inizio la prossima settimana col girone del turno preliminare di Champions League, in programma in Ungheria.

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