Murata Futsal, Spada: "Abbiamo le carte in regola per far bene. Busignani e Moretti assenze pesanti, ma gli altri non li faranno rimpiangere"

Massimiliano Spada

Torna ad affrontare un'avventura europea il tecnico bianconero Massimiliano Spada, che crede nelle potenzialità dei suoi giocatori: "Stiamo facendo le ultime rifiniture, è una cosa molto bella che mi mancava, sentivo la nostalgia, però ci stiamo preparando bene e vogliamo provare a fare qualcosa di buono".

Saranno tre partite sicuramente ostiche, come arriva il Murata? "Sappiamo che sicuramente il livello è superiore al nostro, siamo consapevoli, però anche noi ci siamo attrezzati bene e sicuramente daremo molto filo da torcere, quindi siamo venuti qua per provarci".

Prima partita che vedrà due assenti importanti, Busignani e Moretti, quanto cambia questo nel tuo scacchiere? "Sicuramente sono due assenze importanti, però chi abbiamo in rosa sicuramente non le farà rimpiangere, poi dalla seconda ritorneremo in formazione completa, quindi saremo ancora più competitivi".







