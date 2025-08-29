Murata Futsal, Spada: "Giocato alla pari con il Forca, mancata un po' di fortuna"

Rammarico per il risultato ma orgoglio per la prestazione nelle parole del tecnico del Murata Futsal, Massimiliano Spada: "Sono orgogliosissimo della partita che hanno fatto i miei ragazzi perché abbiamo dato l'anima e abbiamo dimostrato che potevamo giocare benissimo alla pari con loro. Ci è mancato forse quel pizzico di fortuna in più che ci poteva permettere di cambiare magari il risultato. Merito a loro comunque che sono una grande squadra di livello superiore al nostro, però sono contento di averli messi in difficoltà fino all'ultimo secondo"

Occasioni da una parte e dall'altra, loro hanno colpito in apertura di ripresa, però ci sono tre pali per il Murata che gridano vendetta... "Purtroppo, esatto, non hanno avuto molte occasioni anche loro, però le nostre con un pizzichino di fortuna in più potevano cambiare le sorti della partita. Poi per carità, come ho detto, vado a casa con un po' di rammarico, consapevole che comunque abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra di livello superiore al nostro"









