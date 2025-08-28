FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Murata Futsal, Spada: "Grandissima emozione, vittoria dedicata a noi" Il tecnico dei campioni sammarinesi: "Ho ancora il cuore che mi batte a mille, ho perso la voce. È stata una bella partita, molto tirata"

Dopo l'impresa di contro lo Yerevan è emozionato e senza voce il tecnico del Murata Futsal, Massimiliano Spada: "Ho ancora il cuore che mi batte a mille, ho perso la voce. È stata una bella partita, molto tirata, giocata bene da tutte e due le squadre. Abbiamo avuto noi forse una buona organizzazione difensiva che ci ha permesso di sfruttare i loro errori e di portare a caso una partita che ci speravamo ma era un po' oltre i nostri limiti. Però i limiti vanno superati, la squadra ha fatto una grandissima partita"

Ora c'è tutto un girone da dover affrontare, però questa in particolare è una vittoria dedicata a chi? "Questa è una vittoria dedicata al nostro gruppo perché abbiamo faticato tutta la stagione, ci siamo rimessi in movimento in estate quando gli altri riposavano per preparare al meglio questa competizione. I nostri sacrifici sono stati ripagati, quindi dedico questa vittoria a tutti quelli che come me hanno sofferto. È un gioco e ci divertiamo, però chiaramente sono dei sacrifici da fare".

Ascolta anche le parole del campione croato Jamicic e del capitano Alex Mattioli.

