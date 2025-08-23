Murata Futsal, ultimi allenamenti con vista Macedonia del Nord

Il Murata torna a rappresentare il futsal sammarinese, a 7 anni dall'ultima volta. L'Europa torna a tingersi di bianconero, si parte per la Macedonia del Nord con voglia di far bene e con grandi ambizioni. Ultimi allenamenti sul Titano per la squadra allenata da Massimiliano Spada, che lunedì – in tarda serata – volerà alla volta di Skopje per iniziare il cammino nella Futsal Champions League, la competizione UEFA più importante per quanto riguarda il calcio a 5.

Dopo la consueta rifinitura del martedì, si inizierà a far sul serio dal giorno dopo con la prima delle 3 sfide in programma nel girone preliminare. Mercoledì alle 17.30 il match contro gli armeni dello Yerevan, già affrontati dal Fiorentino nel 2023 e fermati sullo 0-0. 24 ore più tardi o poco più – calcio d'inizio fissato alle 20.30 – il confronto con i padroni di casa del Futsal Club Forca, quintetto macedone che si è rinforzato per centrare la qualificazione al Main Round. Ci si attende un palazzetto caldo nella città di Kumanovo e una partita ostica per il Murata, che però ha tanti giocatori abituati a questi palcoscenici tra Nazionale ed altre esperienze in Europa. Gran chiusura sabato 30 – dopo un giorno di riposo – contro gli andorrani dell'Encamp, sempre alle 17.30. Anche in questo caso c'è un precedente con le squadre sammarinesi: il Tre Fiori pareggiò 1-1 nel 2017.

Ci saranno i protagonisti del Double centrato lo scorso anno – Campionato Sammarinese e Titano Futsal Cup – ma anche prestiti importanti, pronti a dare il loro contributo in una settimana tutta da vivere. Chi vince il girone preliminare accede al Main Round. Come detto, il Murata torna in Champions dopo la prima e unica esperienza del 2018 dove arrivarono 3 sconfitte ma anche 4 gol segnati in 3 partite: 2 di Busignani – presente anche sette anni dopo – uno a testa per Felici e Albani.







