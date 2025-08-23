FUTSAL Murata Futsal, ultimi allenamenti con vista Macedonia del Nord Partirà lunedi alla volta della Macedonia del Nord il Murata Futsal, campione di San Marino in carica ed ora atteso dal girone preliminare della Champions League di calcio a 5.

Il Murata torna a rappresentare il futsal sammarinese, a 7 anni dall'ultima volta. L'Europa torna a tingersi di bianconero, si parte per la Macedonia del Nord con voglia di far bene e con grandi ambizioni. Ultimi allenamenti sul Titano per la squadra allenata da Massimiliano Spada, che lunedì – in tarda serata – volerà alla volta di Skopje per iniziare il cammino nella Futsal Champions League, la competizione UEFA più importante per quanto riguarda il calcio a 5.

Dopo la consueta rifinitura del martedì, si inizierà a far sul serio dal giorno dopo con la prima delle 3 sfide in programma nel girone preliminare. Mercoledì alle 17.30 il match contro gli armeni dello Yerevan, già affrontati dal Fiorentino nel 2023 e fermati sullo 0-0. 24 ore più tardi o poco più – calcio d'inizio fissato alle 20.30 – il confronto con i padroni di casa del Futsal Club Forca, quintetto macedone che si è rinforzato per centrare la qualificazione al Main Round. Ci si attende un palazzetto caldo nella città di Kumanovo e una partita ostica per il Murata, che però ha tanti giocatori abituati a questi palcoscenici tra Nazionale ed altre esperienze in Europa. Gran chiusura sabato 30 – dopo un giorno di riposo – contro gli andorrani dell'Encamp, sempre alle 17.30. Anche in questo caso c'è un precedente con le squadre sammarinesi: il Tre Fiori pareggiò 1-1 nel 2017.

Ci saranno i protagonisti del Double centrato lo scorso anno – Campionato Sammarinese e Titano Futsal Cup – ma anche prestiti importanti, pronti a dare il loro contributo in una settimana tutta da vivere. Chi vince il girone preliminare accede al Main Round. Come detto, il Murata torna in Champions dopo la prima e unica esperienza del 2018 dove arrivarono 3 sconfitte ma anche 4 gol segnati in 3 partite: 2 di Busignani – presente anche sette anni dopo – uno a testa per Felici e Albani.

