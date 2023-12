CAMPIONATO SAMMARINESE Murata: Graziosi lascia la presidenza, al timone Danilo Cappovilla

Da gennaio il Murata cambia presidente. Al timone del club non ci sarà più Davide Graziosi, il quale dopo 12 anni passa il testimone a Danilo Cappovilla, doppio passaporto (italiano e brasiliano), figlio di un importante imprenditore brasiliano. Cappovilla è a capo di tre Academy di cui una a San Paolo assieme all’ex campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002 Juliano Haus Belletti e una – Palestra Tre Valli – a Villanova Mondovì, in Piemonte.

In estate Cappovilla si è avvicinato alla Repubblica di San Marino (è in attesa della residenza) e al Murata. “Dopo 12 anni faccio un passo indietro – spiega Graziosi – e rimango comunque nel consiglio direttivo che resta lo stesso, vale a dire composto da dirigenti sammarinesi. Una mossa ispirata alla volontà di rafforzare il Murata e renderlo più competitivo sotto il profilo tecnico. Un augurio di buon lavoro all’amico Cappovilla”.

Da parte sua Danilo Cappovilla dichiara: “Ho un grande entusiasmo, ringrazio il Murata per la fiducia: il nostro sarà un lavoro di equipe come è stato in questi primi mesi in cui ci siamo conosciuti, per portare più in alto il Murata. La prima mossa sarà cercare di trattenere il nostro allenatore Beppe Angelini offrendogli un contratto di tre anni”. Il direttore tecnico del Murata, Sergio Grassi, aggiunge: “L’intenzione della società sul mercato di gennaio è di allungare la rosa con alcune pedine in modo per dare al mister un maggiore numero di cambi. Per il momento è stato aggregato il centrocampista 2006 Simone Pastorello, ex Alessandria e Allievi Pro Vercelli”.

