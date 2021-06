Murata: il primo acquisto è Alessio Indelicato

Si muove il mercato del Murata. I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Alessio Indelicato. Per l'ex attaccante di Bellaria e Correggese, è un ritorno del Campionato Sammarinese dopo l'esperienza con il Faetano di Renato Cioffi. Per la prossima stagione il Murata, che avrà come nuovo direttore sportivo Luca Ortibaldi, riparte dalle conferme di Achille Fabbri in panchina e dai calciatori Simone Benedettini, Michele Bozzetto, Herve Diedhiou, Cristian Babbini e Ivan Tani

