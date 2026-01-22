TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:23 Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente 10:36 Sicurezza e giovani, l’USC replica a Lonfernini: "Vietare la vendita di lame non è la soluzione" 01:43 Folgore-Virtus, Zenoni: "Partita sofferta, vittoria di squadra" 01:37 Folgore-Virtus, Bizzotto: "Gara condotta bene". Lasagni: "Il pari ci stava stretto" 01:08 La Virtus batte 2-1 la Folgore
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente

22 gen 2026
Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente

L’Assemblea dei Soci della S.S. Murata ha eletto Jader Vagnini nuovo Presidente, aprendo ufficialmente una nuova fase per lo storico club sammarinese. Dopo le difficoltà del 2024, la società ha ritrovato stabilità e credibilità grazie al lavoro di Lorenzo Bugli e Luca Bartolini, che hanno guidato una fondamentale fase di transizione e riorganizzazione.

Con la nuova elezione, il club torna pienamente “in mano ai muratesi”, con un Consiglio Direttivo composto da Davide Graziosi (Vicepresidente), Fabio Vitaioli (Segretario Generale), Nicola Albani (Responsabile Finanziario) e Manuel Marani (Consigliere). La nuova dirigenza punta a una crescita strutturata, a risultati sportivi e al rafforzamento del legame con la comunità locale, ringraziando le precedenti gestioni per il lavoro svolto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.