CAMPIONATO SAMMARINESE Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente

Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente.

L’Assemblea dei Soci della S.S. Murata ha eletto Jader Vagnini nuovo Presidente, aprendo ufficialmente una nuova fase per lo storico club sammarinese. Dopo le difficoltà del 2024, la società ha ritrovato stabilità e credibilità grazie al lavoro di Lorenzo Bugli e Luca Bartolini, che hanno guidato una fondamentale fase di transizione e riorganizzazione.

Con la nuova elezione, il club torna pienamente “in mano ai muratesi”, con un Consiglio Direttivo composto da Davide Graziosi (Vicepresidente), Fabio Vitaioli (Segretario Generale), Nicola Albani (Responsabile Finanziario) e Manuel Marani (Consigliere). La nuova dirigenza punta a una crescita strutturata, a risultati sportivi e al rafforzamento del legame con la comunità locale, ringraziando le precedenti gestioni per il lavoro svolto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: