CAMPIONATO SAMMARINESE Murata-La Fiorita: la gioia di Cicarelli, il rammarico di Ambrosini

Per il Murata "una prova di cuore" come testimoniato dal centrocampista brasiliano Daniel Cicarelli. C'è rammarico in casa La Fiorita che aveva creduto nella rimonta dopo il gol di Alex Ambrosini nel primo tempo.

Nel video le interviste

