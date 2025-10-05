CAMPIONATO SAMMARINESE Murata - Libertas, Camillini: "Pareggio giusto", Tomassini: "I punti arriveranno" L'allenatore bianconero e il centrocampista amaranto commentano l'1-1 del 5° turno, che delude entrambe

Un pareggio che delude entrambe. Questo è il riassunto di Murata - Libertas, sfida del 5° turno di campionato che ha riportato il calcio giocato allo stadio di Fiorentino, dove è in corso la ristrutturazione degli spogliatoi, e ha accompagnato il torneo verso la seconda sosta per le Nazionali.

"A noi prendere un punto o zero cambia poco, in questo momento siamo in una situazione in cui dobbiamo vincere - commenta Michele Camillini, allenatore dei bianconeri -. Nel secondo tempo ci siamo un po' sbilanciati e sicuramente sulle tribune si sono divertiti. Però poi abbiamo avuto l'occasione per vincere, ma anche per perdere, e alla fine il pareggio è giusto".

Come vedi questa squadra che si sta costruendo e quali sono le prospettive per il resto del campionato?

"Siamo una squadra nuova, quindi ci vuole tempo e non è facile. Però le prestazioni ci sono e sono la base su cui continuare. Dovremo arrivare a quota zero punti in classifica il, prima possibile. Per il resto, non abbiamo nulla da perdere, quindi tutto quello che verrà di buono sarà guadagnato".

Per la Libertas, a commentare la partita è il centrocampista David Tomassini, che spiega la trasformazione avuta dalla squadra tra primo e secondo tempo: "Nella ripresa siamo entrati con un'altra mentalità, ci siamo svegliati. Nel primo tempo, secondo me non abbiamo giocato per niente bene. Penso che sia la prima volta in cui chiudiamo un tempo con zero tiri in porta e goal subiti da parte di altri. All'inizio eravamo un po' addormentati, nella ripresa abbiamo fatto noi la partita. Ci meritavamo il goal e soprattutto la vittoria, che non è arrivata, quindi dispiace per quello".

Come sta andando la costruzione della squadra e come valuti questa prima parte di campionato?

"Cinque punti ci stanno un po' stretti, però secondo me ci stiamo allenando molto bene, con il gruppo nuovo. Si parla di 15-16 ragazzi nuovi, però stiamo lavorando bene, seguendo l'idea di gioco che ci sta dando il mister. Noi abbiamo tutti fiducia in lui e questa è la cosa più importante. Siamo un bel gruppo, molto coeso. I punti stanno mancando, però secondo me arriveranno".

