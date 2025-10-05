CAMPIONATO SAMMARINESE Murata - Libertas, un punto a testa prima della sosta Entrambe segnano di testa, poi i portieri difendono il pareggio

Murata e Libertas muovono la classifica prima della sosta, ma non quanto vorrebbero: un goal a testa, entrambi su calcio d'angolo, valgono l'1-1 nella quinta giornata di campionato. La sfida, tra due squadre profondamente rinnovate e ancora in cerca di un'identità precisa, propone un primo tempo quasi soporifero e una ripresa ricca di occasioni.

La prima, vera palla goal coincide col vantaggio del Murata, alla mezzora: angolo di Kouyoumdjian dalla destra che spiove sul secondo palo, N'dre stacca più in alto di tutti e fa 1-0 di testa. La Libertas ci prova solo nel finale, quando Casotti raccoglie un cross basso di Fabio Ramon Tomassini, si gira e calcia mirando all'incrocio, mancato di un soffio.

La ripresa si apre con un lungo momento di confusione degli amaranto, culminato in una punizione dal limite di Labas che accarezza la parte alta della rete. Poi, però, gli ingressi di Morelli, Uva e Nigro cambiano la partita e metà frazione la Libertas segna. Un angolo da destra finisce nel mucchio, la palla non esce dall'area e in mischia Severi la tocca sotto porta, pareggiando i conti.

Dopo un colpo di testa di Kashari finito fuori di poco, i protagonisti diventano i portieri. Bracconi salva il risultato tre volte: prima su una deviazione di Pezzella su angolo, al 33', poi mandando sulla traversa un tiro dal limite di David Tomassini – con la Libertas che chiede anche un rigore per fallo di mano sulla ribattuta del fratello, Fabio Ramon, –, infine, negando il goal a Severi al 37' con una gran parata sulla sua girata da due passi.

Dall'altro lato, Nigro non è da meno, perché prima chiude la porta a Salemme, dopo un recupero palla in attacco, e nel recupero è monumentale su Gashi lanciato in contropiede, mentre la difesa chiedeva un fuorigioco del numero 9. Nel mezzo, c'è anche spazio per una traversa clamorosa di Labas, colpita con una semirovesciata da terra. Ma nessun tentativo è quello giusto: a Fiorentino, Libertas e Murata pareggiano 1-1.

Guarda le interviste a Michele Camillini, allenatore del Murata e a David Tomassini, centrocampista Libertas

